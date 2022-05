Csocsesz felesége egy évvel ezelőtt hunyt el koronavírusban. A zenész korábban azt nyilatkozta, hogy tudja, felesége azt szeretné, hogy lépjen tovább, mert ez az élet rendje. Akkor még nem állt készen egy új kapcsolatra, de ismerősei bátorították, hogy ha eljön az ideje, ismerkedjen.

"Nem tudnék, és nem is akarok életem végéig egyedül maradni. Társas lény vagyok, vágyom a szeretetre, törődésre, de a sorsra bízom magam" - mondta Csocsesz.

A Bors megtudta, hogy Csocsesz vágya teljesült, rátalált a szerelem.

"Az az ember, akit szerettem, mindig is a szívemben él, de szeretetre és társra mindenkinek szüksége van. Nem kerestem társat és nem kapaszkodtam senkibe, egyszerűen csak hagytam magam sodródni az árral" - nyilatkozta a zenész, aki meg is mutatta kedvesét, Angélát. "Angi egy televíziós munkatárs volt és ennek köszönhetően ismerkedtünk meg annak idején. Jó barátok voltunk és néha együtt dolgoztunk, de ennél sosem volt több. Tavaly év végén időnként írásban beszélgettünk. Az utóbbi hónapokban viszont személyesen is találkoztunk és szépen lassan elkezdtünk többet érezni a másik iránt. Együtt megyünk mindenhova, Angi elkísér a fellépésekre is."