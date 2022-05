Szabó Zsófi és Shane Tusup nem sokkal eljegyzésük után jelentették be szakításukat, ami mindenkit meglepett, hiszen semmi nem utalt arra, hogy megromlott volna közöttük a viszony. A szomorú hírt közösségi oldalaikon jelentették be, okokat azonban ők nem közöltek, a közeli ismerősök azonban igen. Úgy hírlik, hogy Shane Tusup heves természete is oka lehetett a hirtelen szakításnak, amiről most újabb részletek láttak napvilágot.

Állítólag egy veszekedésük annyira elfajult, hogy Shane rázárta az ajtót Zsófira, aki pánikrohamot kapott és a rendőrség kihívásával is fenyegetőzött. Az edző végül lenyugodott, ezért nem lett komolyabb ügy a veszekedésből, de a kapcsolatuk itt véget ért.

Ismerőseik elárulták, hogy nem ez volt az első komolyabb konfliktus, ugyanis az első igazi veszekedést Berki Krisztián halála okozta. A tragédia napján a pár a Mátrában pihent, ott értesült Zsófi a szomorú hírről. Mivel egykor egy párt alkottak, a műsorvezetőt megrendítette az eset, nem is tudott másra gondolni, amit viszont Shane nem nézett jó szemmel.

Azóta persze már megbánta az edző, hogy elvesztette a fejét és próbálja visszaszerezni Zsófit, ám úgy tűnik, hogy erre nincs esélye - írja a BlikkRúzs.