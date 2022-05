Shane Tusup és Szabó Zsófi nemrég jelentették be, hogy eljegyzésük és szerelmük véget ért. Okokról nem nyilatkoztak, de egy ismerős elárulta, komoly oka volt annak, hogy végül lezárult a kapcsolatuk. Állítólag Shane természete vezetett a szakításhoz. Zsófi az események után mélyen dekoltált felsőben és fülig érő mosollyal lépett először a nyilvánosság elé a reggeliben, Shane viszont úgy tűnik nem hajlandó még lemondani szerelméről. Most egy érzelmes számmal üzent. A 3 Doors Down című együttes Here without you (Itt nélküled) című számát hallgatta az autóban, erről posztolt.