Hétvégén volt Rubint Rella és Novothny Soma esküvője. Rubint Réka unokahúga azóta elárasztotta az Instagram-oldalát a nagy napról készült képekkel, és ma azt is megmutatta, milyen volt a menyecskeruhája.

A választása nem épp egy klasszikus típusra esett, piros és fehér színek is megjelentek a ruhán. A ruháról készült fotókat itt lehet megtekinteni.

Az álomesküvőről több fotó és videó is felkerült a közösségi oldalakra, a legtöbb posztot Rubint Réka tette közzé. Hála neki, a követők láthatták, hogy a lakodalomban L.L. Junior is fellépett, és azt is, milyen tortája volt az ifjú párnak.