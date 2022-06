A legtöbben az első óvodai év vége felé észlelik, hogy a nyári szünet, ami gyerekként hatalmas buli volt, szülőként inkább egy rémálomra hasonlít. Főleg az a része, amikor a saját óvodánk bezár, így kénytelenek vagyunk vagy egy másik, ügyeletes intézménybe küldeni a gyermekünket – amitől érthető módon sokan ódzkodnak – vagy valahogyan megoldjuk a csemete öthetes felügyeletét. Az iskolás szülőknek még ennél is rosszabb a helyzete, hiszen ott két és fél hónapra zár be a suli, és még ügyeleti lehetőség sincs sok. Tény viszont, hogy az iskoláskorúak már sok esetben önállóan is eljátszanak, illetve könnyebb őket lekötni és foglalkoztatni, mint a négy-ötéveseket.

Mit csináljunk a gyerekkel a nyári szünetben?

Adódik tehát a kérdés, mi legyen a gyerekkel egész nyáron? Bárhogyan is nézzük, meglehetősen kevés az a szülő, aki két és fél hónapra otthon tud maradni, vagy akár csak öt hét szabit egybefüggően ki tud venni – ha a gyerek óvodás. Sokkal többen vannak azok, akik kétségbeesetten próbálják kitalálni, hogyan oldják meg ezt a szituációt. Ilyenkor számos lehetőséggel számolhatunk – bár tény, hogy nem mindenkinél adott mindegyik. Például egy-egy hétre felváltva elmehetünk szabira a gyermek édesapjával, az már két hét. Aztán elmehetünk egyet közösen, amikor mondjuk a család nyaral. Három hét. Akinek lehetősége van, az igénybe veheti a nagyikat vagy az unokatesókat is. Ezek is plusz hetek. Akik viszont ilyen a lehetőségekkel nem tudnak élni, vagy még így is akadnak üres heteik, azoknak maradnak a táborok.

Tábor, de milyen?

Szerencsére rengeteg féle és fajta tábor létezik ma már, így a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Nagyobb gyereknél (10-11 év fölött) már gondolkodhatunk ottalvós verziókban, míg a kisebbeknél inkább a napközis típusok jöhetnek szóba. Tematikájukat tekintve szintén színes a paletta, hiszen a különféle szórakozást kínálók mellett a fejlesztő táborok is nagy népszerűségnek örvendenek. Az előbbiekre lehet példa a kézműves, kaland- és kincskereső, utóbbiakra a nyelvi vagy a programozói tábor. A választás nem egyszerű, és nem csupán azért, mert százféle lehetőség közül kell választanunk, hanem azért is, mert elég nagy felelősség, hogy kire bízzuk rá a gyermekünket napokra avagy akár hetekre. Éppen ezért érdemes pár dolgot szem előtt tartani a táborválasztásnál.

Néhány tanács a táborválasztáshoz

Bár minden szülő úgy véli, hogy jól ismeri a gyermekét, és pontosan tudja, mi jó neki, azért minden csemete képes meglepetést okozni. Éppen ezért soha ne mi válasszuk ki, hogy milyen táborba menjen a gyerek, hanem kérdezzük meg, hogy neki mihez lenne kedve – akkor is, ha csak ötéves. Persze nem kell felsorolni az összes típust, limitáljuk a lehetőségeket – például elhelyezkedés vagy ár alapján -, de mindenképpen érdemes felvetni, hogy foci vagy inkább úszótáborba menne? Két-három lehetőség közül pedig már egy óvodás is tud választani.



Nézzünk utána a szervezőknek. A legjobb, ha olyan táborba visszük a gyermekünket, amelyet valaki ajánl nekünk, mert ők már ismerik, de ha ilyen nincs, akkor keressünk rá a neten a táboroztatókra. A legbiztosabb, ha egy többéves múlttal rendelkező alapítvány, egyesület vagy cég áll mögötte.



Kérdezzünk rá a felügyelők képzettségére, ugyanis egyáltalán nem mindegy – főleg a kisebbeknél –, hogy ki foglalkoztatja őket egész nap - ideális, ha a szakmai vezető egyben pedagógus is.



Szintén nem árt, ha ismerjük a tábor napirendjét. Nagyon sok tábor közzéteszi, hogy az ott töltött idő alatt nagyjából hogyan alakul a gyerekek napja, de ha ilyen nincs, akkor érdemes ezt is megkérdezni. Ha a kérdésre nem kapunk választ, az azért némi aggodalomra adhat okot, mert ahhoz, hogy a gyerekek jó érezzék magukat, nem ad hoc programokra van szükség, hanem átgondolt, az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkozásokra.



Apropó, életkori sajátosság. Azt se felejtsük el megkérdezni, hogy hányan lesznek egy csoportban, hány felügyelő jut X gyerekre, és hogy életkori bontásban mire számíthatunk. Egy tízévest ugyanis nem lehet ugyanazzal lekötni, mint egy ötévest, főleg, ha egy felügyelő jut rájuk.

+1 Végül pedig a piszkos anyagiak. Bár a táboroknál mindig feltüntetik a szervezők az árakat, ha nincs róla konkrét tájékoztatás, akkor nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy ez az ár pontosan mit foglal magában. Például napi 1, 3 vagy 5-szöri étkezést? Akadnak táborok, ahol csak az ebédet fedezi a befizetés - a többi étkezést a szülőnek kell csomagolnia -, míg más helyen akár a tízórai és az uzsonna is benne lehet az árban. De rejtett költségek lehetnek még a különféle belépők és díjak – ha mondjuk strandra, lovagolni vagy játszóházba viszik a gyerekeket –, így érdemes erről is tájékozódni.