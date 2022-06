Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Lehet, hogy pünkösd hétfőjén kissé feszülten indítod a napot, mert úgy érzed, túlságosan is sok feladat hárul ma rád. Mégiscsak ünnep van, nem igaz? Munka helyett inkább mozgással, sporttal, kirándulással vezesd le a túl sok energiát!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Pünkösd hétfőjén a társasági élethez a bolygók garantálják az emelkedett hangulatot. Akár még a szakácstudományodat is megcsillogtathatod, és sikert arathatsz. De ha csak a szép szavaknál maradsz, most azzal is szép sikereket érhetsz el párodnál, a család többi tagjánál.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hajlamos lehet rá, hogy ha kisebb nézeteltérés van a családban, máris inkább a menekülést válaszd a a megoldás keresése helyett. Pedig már megvan benned a kellő bölcsesség ahhoz, hogy a saját és a mások érdekeit egyszerre védhesd meg...

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Te sokkal inkább a szívedre veszed a meggondolatlanul kimondott szavakat, mint a párod, márpedig könnyen lehet, hogy ezen a pünkösdi hétfőn kritikusabb lehet veled, mint máskor. Fontos, hogy ezt tudatosítsd magadban! Próbálj meg úrrá lenni az érzéseiden, hiszen nagyon gyorsan elillan az ünnep, utána meg el is felejted az egészet.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Kissé tanácstalan lehetsz egy családi ellentét kezelésében. Akkor jársz el helyesen, ha kívülállóként figyeled, elemezed a történéseket. Ekkor ugyanis könnyedén észreveszed a béke lehetőségeit, útjait. Pünkösdhétfőn te lehetsz, aki visszahozza a békét és a szeretetet.

Skorpió napi horoszkóp (10.23-11.22.)

Jó kedvében talál téged a pünkösdi hétfő. Az ünnepi hosszú hétvégét amúgy is különösen jókedvűen élted/éled meg, mintha kicseréltek volna. Valami van a levegőben. Talán érzed, hogy rövidesen elrendeződnek a problémás helyzetek...

