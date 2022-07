Az agyagot és az iszapot már az ókorban is előszeretettel használták a gyógyulni és szépülni vágyók, hiszen már akkor is tudták, hogy ezek az anyagok serkentik a vérkeringést, tisztítják a bőrt, ráadásul gyulladáscsökkentő és méregtelenítő hatással is rendelkeznek.

Az agyag pozitív hatásai

Akárcsak egykor, úgy ma is – amikor a tudatos bőrápolás egyre divatosabb és a különféle arcápolási rutinok futótűzként terjednek – ismét egyre népszerűbbek a különféle agyagos arcpakolások, amelyeknek rengeteg pozitív tulajdonságuk van. Ilyen például, hogy:

nyugtatnak

tisztítanak

felszívják a felesleges faggyút

méregtelenítenek

hidratálnak

összehúzzák a tág pórusokat

feltöltik ásványi anyagokkal a bőrt

feszesítenek

antibakteriális hatásúak

A sokszínű agyag

De miért is jó az agyagmaszk szinte minden bőrtípusra? Hogyan lehet, hogy a zsíros és a száraz bőrre egyaránt jótékonyan hat? Úgy, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen agyag található az arcmaszkunkban. Az anyag lehet zöld, vörös, sárga, fehér, rózsaszín, kék, fekete, de akár még lila is – a színe pedig azt is megmondja, milyen plusz anyagot tartalmaz, és emiatt milyen bőrre ajánlatos inkább.



Bár az agyagmaszkok többfélék lehetnek – a fentieken túl is akadnak még speciális fajták - alapvetően két típusú agyagot különböztethetünk meg. Az egyik a kaolin, a másik a bentonite. Közös tulajdonságuk, hogy mindkettő remekül magába szívja a felesleges zsiradékot és képes arra, hogy egészen mélyen tisztítson, tehát a kissé fénylő, mitesszeres bőrre – vagy bőrterületekre, mint például az áll vagy az orr – egyaránt remek választás a kaolin és a bentonite is . A különbség, hogy az előbbiek valamivel gyengédebben teszik a dolgukat, így alkalmasak szárazabb, érzékenyebb bőr ápolására is, míg utóbbiak inkább a kombinált és zsíros bőrűeknek ajánlottak.

A fenti példáknál maradva és a plusz hatásra koncentrálva:

a zöld agyag a pattanásos bőrre jelent gyógyírt





a pattanásos bőrre jelent gyógyírt a vörös agyag erősíti az érfalakat, így a rosaceára hajlamos arc is jól tolerálja





erősíti az érfalakat, így a rosaceára hajlamos arc is jól tolerálja a sárga agyag az öregedő bőrre hat kedvezően





az öregedő bőrre hat kedvezően a fehér agyag táplál és enyhíti az apró ráncokat





táplál és enyhíti az apró ráncokat a rózsaszín agyag hidratál és az érzékeny arc megmentője





hidratál és az érzékeny arc megmentője a kék agyag pluszban az ekcémát és a pikkelysömört is képes kezelni





pluszban az ekcémát és a pikkelysömört is képes kezelni a fekete agyag pedig – akárcsak a zöld – remek pórustisztító és a T-zóna mattítására alkalmas.

Por vagy krém?

Az agyagot leginkább kétféle állagban lehet kapni: vagy porként, vagy használatra kész pakolásként. Az előbbit vízzel kell kikeverni, utóbbit viszont csak simán fel kell kenni. A por állag előnye, hogy ezek a típusok általában nem tartalmaznak semmilyen illatanyagot, állagjavítót vagy olyan összetevőt, amely irritációt okozhat, cserébe viszont ki kell tapasztalnunk, hogy mennyi agyaghoz mennyi vizet adjunk, hogy a végeredmény se túl híg, se túl sűrű ne legyen. A kész maszkoknak szintén van előnyük, például, hogy nem kell a kikeverésükkel bajlódni és olyan plusz anyagokat is tartalmazhatnak, amelyek szintén jótékonyan hatnak a bőrünkre. Cserébe viszont ezek kevésbé „tiszta" összetételűek, hiszen sok esetben illatosítottak és az állagukat, minőségüket is fel kell turbózni.