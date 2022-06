Saját gimnáziumi diákjai egy hamis Instagram-profillal leplezték le januárban a gimnáziumi tanárt, most pedig a rendőrség is megtalálta a pedagógus gépén a gyerekeknek küldözgetett szexképeket.

Házkutatást tartott a rendőrség a Szinyei Merse Pál Gimnáizium egykori énektanárának lakásán, melynek során a lefoglalt informatikai eszközökön megtalálták azokat a fotókat, amelyeket az iskola volt tanára a saját nemi szervéről készített, és diáklányoknak küldözgetett.

Ezek azok az ominózus fotók, melyekkel a gimnázium tanulói lebuktatták volt énektanárukat, miután a férfi a 10. osztályos lányoknak burkoltan és nyíltan is szexuális tartalmú utalásokat, üzeneteket küldözgetett.

A pedagógus, aki ellen gyermekpornográfia miatt rendeltek el nyomozást, többször is kínos helyzetbe hozta a lányokat azzal, hogy látványosan bámulta a feneküket és a mellüket. Állítólag olyan esetek is történtek, hogy a tanár hazakísért egy 14 éves tanulót, privát üzeneteket írt a diákoknak, illetve többször is felhívta őket telefonon.

Tavaly ősszel a diákok egy, az Instagramon létrehozott álprofillal buktatták le volt énektanárukat, akit ezek után elbocsátottak, ugyanakkor az akció miatt két diák ellen fegyelmi eljárást indított az iskola, mondván, hogy a tanártól kapott, a nemi szervéről készült fotó továbbküldésével megsértették a pedagógus emberi méltóságát. A két tanuló ezek után azonnal iskolát váltott.

Az énektanárra már korábban is volt panasz a középiskolában, ám az igazgató akkor úgy gondolta, a fokozatosság elvét betartva intézkedik, így a pedagógust akkor még nem bocsátotta el - írja a Blikk.