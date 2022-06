Szandi szereti megmutatni, hogyan fest bikiniben, most is így tett, azonban ezúttal több bikinis képet is hozott a múltból.

Szandi sokszor mutatja meg követőinek kidolgozott testét, aminek nagyon is örülnek a rajongói. Az a kép azonban, ami nemrég felkerült az énekesnő Instagram-oldalára, még nagyobb sikert aratott, hiszen egyből három bikiniben is látható Szandi, három különböző évben. Az első felvétel 25 évvel ezelőtt készült és rögtön megállapíthatjuk, hogy akkor is dögös volt az énekesnő, de most is az.