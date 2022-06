Nem ma kezdődött az énekes pere. Az "I believe I can fly" című sláger előadója ellen évek óta folynak eljárások, több amerikai államban is.

Az ítéletet június 29-én hirdetik ki az ügyben, melyben tavaly szeptemberben bűnösnek találták: évtizedeken át szexuálisan zaklatott nőket, férfiakat és lányokat. A perben mind a kilenc ellene felhozott vádpontban elítélték, meyek között emberkereskedelem is szerepel.

„Tekintettel a bűncselekmények súlyosságára, a konkrét elrettentés szükségességére és annak szükségességére, hogy meg kell védeni a nyilvánosságot a vádlott további bűncselekményeitől... a kormány tisztelettel kijelenti, hogy 25 évet meghaladó büntetés indokolt" – mondta az Egyesült Államok ügyészsége.

Az Egyesült Államok ügyészsége szerint „R&B-sztárként hírnevére, pénzére és népszerűségére támaszkodott... bűneinek elkövetése és eltitkolása érdekében", amihez hatalmas segítséget kapott munkatársi hálózatától. Így közel 30 évig elkerülte a büntetést, de most felelősségre kell vonni" - írta a bírónak New York kerületi ügyésze.

A 31 oldalas beadvány szerint a 25 éves börtönbüntetés azért is indokolt, mert Kelly valószínűleg a továbbiakban sem fogja majd vissza magát szexuális bűncselekmények terén.

A per során 45 tanút hívtak be, hogy részletezzék, milyen szörnyűségeknek tette ki áldozatait az énekes.

A szövetség azt is közölte, hogy a R. Kelly a per során nem mutatott megbánást:

„Valójában úgy tűnik, hogy a vádlott több évtizedes bûnözését a nárcizmus és az a meggyőződés táplálta, hogy zenei tehetsége felmenti őt attól, hogy magatartását – bármilyen ragadozó, ártalmas, megalázó vagy másokkal szembeni bántalmazás is legyen az– a törvényi előírásokhoz kell igazítania" – jelentette ki az amerikai ügyészség.

Kelly-t New Yorkon kívül több állam is büntetőeljárás alá vonja. Minnesota állam ügyészei gyermekprostitúcióval, Illinois állam szövetségi ügyészei pedig gyermekpornográfiával és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolták meg a világsztárt.

R. Kelly ügyvédje szerint védencét 14 évnél kevesebb börtönbüntetésre kellene ítélni, indoklását a jövő héten adja elő.