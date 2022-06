Weisz Fanni több hónapja a szinglik táborák erősíti, de elmondása szerint nagyon jól érzi magát a bőrében, tele van tervekkel és jelenleg nem vágyik párkapcsolatra.

"Néhány évvel ezelőtt még nem igazán foglalkoztam magammal, nemrég viszont úgy éreztem, bele kell vetnem magam a munkába. Abba a munkába, amit igazán szeretek. Magamra figyelek, magamra koncentrálok, és most valóban meg szeretném valósítani mindazt, amire mindig is vágytam. Szeretnék újra foglalkozni az esélyegyenlőséggel, és szeretnék egy saját táskamárkát is létrehozni. Az általam tervezett táskákon is megjelenne az esélyegyenlőség, jelnyelvi motívumok formájában" – kezdte a Borsnak Fanni, aki nyáron több gyönyörű helyre is elutazik.

"Megyünk majd Ciprusra a családdal, Görögországba pedig a barátaimmal utazom egy kis könnyed vakációra. Egy kempingezés, túrázás is tervben van, de az a folyamatos munkák miatt egyelőre állandóan csúszik. Nagyon remélem, hogy sort tudunk rá keríteni" – mesélte mosolyogva a modell, aki jelenleg nem vágyik komoly kapcsolatra.

"Nem szeretnék férfiakról beszélni. Most nem ez a legfontosabb az életemben, hanem önmagam. Udvarlókból persze akad bőven, de most nem ez a prioritás az életemben" – tette hozzá a szépség.