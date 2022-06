Hazánkban is nagy népszerűségnek örvend a Netflix realityje, a Too Hot to Handle, vagyis az Ellenállhatatlan kísértés. A valóságshow második évadában szerepelt a gyönyörű Emily Miller, aki kétségtelenül élete legnehezebb napjain van túl.

Emily pár héttel ezelőtt tudta meg, hogy kisbabát vár, és bár először sokkolta a hír, később nagyon izgatott lett. Az áldott állapot egy pillanat alatt vált rémálommá: kedden vásárlás közben ugyanis váratlanul összeesett, és kórházba szállították. Kiderült, hogy méhen kívüli terhessége volt, ezért azonnali műtétre került sor, és eltávolították az egyik petevezetékét.

Kedden összeestem, miközben boltban voltam. Nem is tudom leírni a fájdalmat – olyan érzésem volt, mintha az egész gyomrom összeesett volna, gyorsan kórházba szállítottak (...) Ez egyike azoknak a dolgoknak, amelyekről azt hiszed, hogy soha nem fog megtörténni veled. Annyira féltem...

– írja Emily hosszú Instagram posztjában, amelyben arra is kitért, hogy szerdán este 10-kor műtötték meg, és amikor felébredt, pánikrohama volt. Később kapott morfiumot, de már otthonában lábadozik, és tudja, hogy a következő időszakban a testi fájdalmakon túl lelkileg is össze kell szednie magát.