Az USA-ban a rozénak is van ünnepe, és úgy tűnik, a borünnepet Halle Berry sem hagyta ki.

Az 55 éves színésznő bikinire vetkőzött és sétált egyet az óceán partján, ráadásul követői örömére ezt meg is örökítették. A szexi képet ki is posztolta Instagramra, és közel 8 milliós rajongótáborából majdnem 80 ezren már lájkolták is a csodás fotót.

A színésznőnek nincs mit takargatnia, korát meghazudtólóan bomba teste valóban mutogatásara érdemes.