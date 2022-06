Hajdú Péter gyerekkorában hatalmas Haddaway rajongó volt. Az énekes a What is Love című slágerrel robbant be a köztudatba a 90-es évek elején.

Amikor Péter hétfő reggel benyitott az irodájába, nem kis meglepetés érte, hiszen Haddaway ült az asztalánál. Hogy mi volt az apropó, egyelőre nem derült ki.

Nem ez az első alkalom, hogy a műsorvezető világsztárral találkozik, Néhány héttel ezelőtt Mel Gibsonnal fotózkodott, aki nagy valószínűséggel Budapesten forgat, februárban még Csopakon kapták lencsevégre.