Viccet félretéve, a strandolás manapság valóban igényel némi odafigyelést, ha nem akarunk gyorsan odakozmálni a medence partjára. Ha szeretnénk - legalább nagyjából biztonságosan - hódolni a pancsolás oltárán, akkor érdemes néhány szabályt betartani, és néhány nélkülözhetetlen dolgot magunkkal vinni.

Fényvédő

Igen, nálunk is az elsők között a már untig ismételt felhívás áll: Vigyünk magunkkal naptejet! Egyébként ne csupán akkor használjunk fényvédőt, ha kifekszünk a napra, hanem akkor is, ha városnézésre vagy kirándulásra megyünk nyáron. Mi több, az arcunkat egész évben érdemes védeni a káros napsugárzástól, különben hamar ráncosakká és foltosakká válhatunk. Hogy milyen fényvédőt érdemes használni, arról korábban írtunk már, sőt számba vettük a kifejezetten arcra való típusokat is. Tudjuk, hogy sokan utálják a büdös, ragacsos, fehér réteget hagyó naptejeket, de mindenki higgye el, hogy most már lehet olyanokat kapni, amelyek az előbbi tulajdonságokkal nem rendelkeznek, teljesen észrevétlenül nyújtanak védelmet, sőt akár még sminkelni is lehet rájuk.

Napszemüveg

A napszemüveg a nyár egyik alapfelszerelése, a legtöbben azonban leginkább úgy tekintenek rá, mint egy menő divatkiegészítőre. Holott a jó napszemüveg nem azért fontos, mert úgy festünk benne, mint a hollywoodi sztárok, hanem sokkal inkább azért, mert óvja a szemünket, az UV-sugárzástól, amely komoly károkat okozhat a szemünkben is. Éppen ezért hordjunk napszemüveget – mi több, megfelelő napszemüveget hordjunk. S hogy mire figyeljünk? Egyrészt, hogy rajta legyen a CE jelzés, amely biztosítja az európai szabványoknak való megfelelést, másrészt fel legyen tüntetve rajta az UV 400 megjelölés, ugyanis ez garantálja a legmagasabb szintű UV-védelmet. A napszemüveg fontosságáról és a szem UV-védelméről korábbi cikkünkben bővebben is írtunk már.

Kalap

A kalap szintén nagyon divatos manapság, ám amellett, hogy meglehetősen fancy kiegészítője a strandszetteknek, kifejezetten hasznos is, sőt már-már elengedhetetlen alapfelszerelés. Azt már jól tudjuk a nagymamánktól, hogy a kalap véd a napszúrás ellen, ám emellett óvja az arcunkat is a direkt napsugárzástól, tehát eleve jót tesz a bőrünknek. Sőt, ha elég nagy a karimája, akkor még a vállunk és dekoltázsunk sem marad ki az árnyékolásból, ez pedig plusz pont a nyári időszakban. Emellett azonban azoknak is elengedhetetlen eszköz lehet, akik kínosan ügyelnek a hajkoronájuk egészségére, mivel a hajunk ugyanúgy ki van téve a káros napsugaraknak, mint a bőrünk vagy a szemünk. Sőt, a fejbőrünk le is éghet például a választéknál vagy a hajtöveknél, ahová esetleg nem jutott fényvédő. Használjunk tehát kalapot, ha pedig nem vagyunk kifejezetten kalap pártiak, akkor egy baseball-sapka is megteszi.

+TIPPEKTermészetesen, ha a napon tartózkodunk, fogyasszunk extra adag folyadékot, viseljünk lenge strandruhát, 10 és 15 óra között ne napozzunk, és együnk olyan ételeket, amelyek belsőleg is támogatják a bőr saját fényvédelmét.