Rumeysa Gelgi világrekorder a magasságával, be is jegyezték őt a Guinness Rekordok könyvébe, ő hivatalosan is a világ legmagasabb nője. Már korábban volt csúcstartó, ám akkor a legmagasabb tinédzser címét tudhatta magáénak. Gelgi szokatlan magasságát a Weaver-szindróma okozza, amely egyebek mellett túlzott növekedést okoz. A fiatal nő többnyire kerekesszéket használ, de rollátor segítségével járni is tud.