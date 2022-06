Zsidró Tamás a Story magazinnak mesélt új kapcsolatáról. Azt mondta, picit félt, hogy belefásul az agglegényéletbe. Nem fogadott cölibátust, de csak a komoly dolgokban tud kiteljesedni, nem hisz a rövidtávú kapcsolatokban. Új párjával három hónapja vannak együtt.

"Baráti szinten már ismertük egymást, részemről régebben már volt is kezdeményezés, de akkor nem álltak úgy a csillagok. Ám a mostani találkozásunkkor már mindketten éreztük, hogy eljött a mi időnk" - mesélte a fodrász. Hozzátette, korban és minden másban is nagyon jól passzolnak egymáshoz, hasonló az érdeklődési körük, az életvitelük és a humoruk is. "Nagyon jó fej, szórakoztató, laza csaj. A fiaim, az egész család ismeri, szereti, és ez viszont is így van. Feldobja az életemet a lénye, a vidámsága, a belevalósága és az intellektusa. Túlnyomórészt nálam vagyunk, mondhatjuk, hogy összeköltöztünk. És nagyon jó így. Együtt kelünk, kávézunk, reggelizünk, aztán elmegyünk dolgozni. Délután együtt edzünk, aztán vagy randizunk egyet, vagy hazajövünk. Ő is a Balaton szerelmese, ahogy én, úgyhogy hétvégenként általában ott vagyunk. Ha itthon maradunk, akkor pedig a kertben babrálunk, főzünk, barátokkal vagy a gyerekekkel vagyunk."