"Egy nagyon kedves barátunknál voltunk. Már azt se tudom, min vesztünk össze, talán megint valami családi akármi miatt. 10-12 utcányira laktunk egymástól, kocsival mentünk át, de úgy felidegesítettem magam, hogy elindultam gyalog, de tökre más irányba, és a 10-12 utcából lett 5 kilométer" - idézte fel Tamás a múltbéli eseményeket a nyíltOn-ban.

"Lilla jött utánam kocsival, hogy 'Gyere, szállj már be'. Gondoltam is magamban, hogy hála Istennek, nem kell hazasétálnom. Nem emlékszem, hogy min vesztünk össze, de jó rég volt, mert Noah még nem is született meg" - emlékezett vissza a férj.

A pár azóta már második gyermekét várja. A házaspár első kisfia másfél éves múlt, így a két kicsi között nem lesz nagy korkülönbség. Vajna Timi testvére korábban elmondta, hogy második terhességét sokkal nehezebben viseli, mint az elsőt.