Nemrég ünnepelte platina jubileumát II. Erzsébet brit uralkodó, akinek a vagyona 170 milliárd forintnyi fontot tesz ki.

Több helyről is érkezik a királynőnek bevétele, melyet hihetetlen népszerűségének köszönhet.

Csak a kastélyai látogatói jegyeinek eladásából közel 10 milliárd forintot zsebel be évente, de az ajándéktárgyakból is tetemes összegű bevételhez jut a királynő és családja.

Az uralkodónak saját, 46 milliárd forintot érő bélyegkollekciója is van, melyeket különböző kiállításokra visznek, közülük a limitált kiadású darabok elképzelhetetlenül sokat érnek. II. Erzsébetnek borászatai is vannak, melyek szintén nagyon népszerűek, így nem is csoda, hogy a legtöbb palackot a királyi család rajongói már kiadásukkor felvásárolják.

És ha még ez sem lenne elég, imádott kedvenceinek, a corgi kutyusoknak nemrég megalkotta a a tökéletes parfümöt. A kutyáknak szánt illatszer, a Happy Hounds Dog Cologne parfüm jelenleg 5600 forintért vásárolhat meg az ajándéküzletekben.

Fentiek mellett sokféle kedvenc terméke megvásárolható igen borsos áron, ami szintén nem kevés bevételhez juttatja a Windsor-héz fejét.

Mégis, a vagyona nagy részét nem az ezekből befolyt bevételek teszik ki, hanem az öröksége. Trónrakerülése óta rengeteg drága műtárgy és hatlmas birtok került a tulajdonába, többek között édesapja, IV. György király is jelentős vagyont hagyott rá - írja a Blikk.