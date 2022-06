Az énekes szerint a közösségi oldalak manapság már nem azt a funkciót töltik be, mint annak idején, ezért radikális döntést hozott.

A Fonogram-díjas sztár élete szinte 180 fokos fordulatot vett, mikor megismerte szerelmét, Evelint, akivel osztoznak a tradicionális értékrend és a tisztesség szeretetében. Valószínűleg ez vezethetett Csaba egyik, közösségi médiához kapcsolódó döntéséhez: mindenkit kikövetett az Instáján, csupán Evelint nem, és erre nyomós oka volt.

Ezt együtt találtuk ki. Ezáltal is szeretnénk üzenni a világnak és magunknak is. Nem gondolom, hogy ezzel bárkit is megbántottunk volna, régen a közösségi média arról szólt, hogy az ismerőseinkkel tartsuk a kapcsolatot, mostanra azonban ez eltorzult. Rengeteg a hirdetés, a káros tartalom, melyekkel befolyásolják a fiatalok gondolkodásmódját és önértékelését

– idézte a híresség okfejtését a Blikk.