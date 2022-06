Az unokáival nyaralni induló nagymama a villamoson felejtette a táskáját, melyben az iratai, a bankkártyája és a készpénze is volt. A figyelmes villamosvezető azonban megmentette a napot és a nyaralást is.

Valószínűleg sokaknak ismerős az a rémes érzés, amikor a buszról vagy villamosról leszállva egyszer csak jön a felismerés, hogy több táskával szállt fel, mint le. Ilyenkor a legtöbb esetben már késő bánat, most azonban rámosolygott a szerencse egy nagymamára.

A 67 éves Zsuzsáéknak nincs autójuk, de szükségük sincs rá, szeretik a tömegközlekedést. Amikor párjával és két unokájával elindultak vidékre nyaralni, a 42-es villamosról leszállva Zsuzsa rájött, hogy a villamoson hagyta a hátizsákját, amiben az iratai és a pénze volt. A család visszasietett a villamos végállomására, ami addigra már elindult a másik irányba, ők pedig egyre inkább kétségbeestek.

"Magamban már keresztet vetettem a holmimra, azon gondolkodtam, hogy is kell a bankkártyám letiltatni, meg, hogy vajon mi lesz most, iratok nélkül, egy nyaralás előtt. Végül azonban minden jóra fordult. A határ úti végállomáson a BKV-sok tartózkodó helyiségében egy kedves hölgy mindent megtett, hogy fel lehessen venni a kapcsolatot a villamosvezetővel. Ez volt azon a vonalon az egyetlen alacsonypadlós, úgyhogy tudtuk, melyik szerelvényen lehet a táskám. Közben ismerősökön keresztül a BKK fődiszpécsere szintén rendkívül segítőkészen intézkedett. Sikerült is felvenni a kapcsolatot a villamosvezetővel, és nem is hittem el először, mikor kiderült: a Határ úti végállomáson szokás szerint végignézte indulás előtt a villamost és megtalálta a táskám" - mesélte a szerencsés nagymama a Blikknek.

Zsuzsa természetesen nagyon megkönnyebbült, és visszatért az emberekbe vetett hite is, hiszen nagyon jó érzés volt számára, hogy vannak, akikre számítani lehet a bajban.

A lap az eset után felkereste a BKV-t, akik elmondták, hogy egyáltalán nem ritka, hogy az utasok elhagyják értékeiket a tömegközlekedési eszközökön, majd azt is elmondták, mi a megtalált tárgyak sorsa.

"A járaton felejtett tárgyat általában egy másik utas adja át a járművezetőnek, vagy pedig maga a vezető fedezi fel a jármű átnézésekor (vagy a takarítószemélyzet, szerelők, találják meg). A tárgyak átvételét szigorú számadású bizonylaton végzik a tárgy rövid leírásával, az időpont és járat megadásával, valamint (nem kötelezően) a találó személyes adataival ellátva. Ezeket a tárgyakat heti 2 alkalommal szállítják be a Talált Tárgy Kezelőségre, ahol ezek nyilvántartása és tárolása történik. A tárgyak átvételére a megőrzési időn belül (a megtalálástól számított 3 hónap) van lehetősége a jogos tulajdonosának vagy meghatalmazottjának, amihez szükséges az átvevő személyazonosságának igazolása és a lakcímkártya."