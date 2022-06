A fagylaltgépet már az 1840-es években feltalálták Amerikában, melynek utóhatásaként az 1920-as évek végén beindult a tömegtermelés is. Manapság számtalan fagylaltgép elérhető, amelyekkel otthoni környezetben is el tudjuk készíteni a közkedvelt nyári desszertet, ráadásul olyan alapanyagokból és formában, amilyenben csak kedvünk tartja. Bár a legtöbb készüléket hosszú időn keresztül kell tárolni a mélyhűtőben, számos innovatív megoldás is elérhető már a piacon. A legkorszerűbb gépekkel például kevesebb, mint egy óra alatt, egyszerűen varázsolhatunk magunknak fagyit, ráadásul előzetes hűtés nélkül, hiszen saját kompresszorral rendelkeznek. Készíthetünk vele fagylaltot, sorbet-t, fagyott joghurtot, sőt akár hideg jeges italokat is, mindezt -18 és -35 fok közötti hőmérsékleten.

Isteni házi csokifagyi

Hozzávalók:

160 g zsíros tej

76 g cukor

160 g csokoládé kockákra összetörve

160 g tejszín

vaníliakivonat (ízlés szerint)

Elkészítés:

A tejet forráspontig melegítjük. A csokoládét a cukorral egy turmixgépben vagy késes aprítóval finomra daraboljuk. Hozzáadjuk a forró tejet és alaposan simára keverjük. Megvárjuk, amíg kihűl, majd beletesszük a tejszínt és a vaníliakivonatot. Ezután csak a fagylaltgépre kell bíznunk a masszát, és egy óra múlva lapátolhatjuk is a tölcsérekbe a csokifagyinkat! Természetesen a receptet növényi tejjel és vegán csokival is készíthetjük, illetve feldobhatjuk további hozzávalókkal, ízesítőkkel.

Ha nincs otthon fagyigépünk, akkor a masszát tegyük a fagyasztóba, és fél óránként keverjük át kézi mixerrel.



