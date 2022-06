Az év elején minden Horváth Gréta és Meggyes Dávid válásától volt hangos. A celebpár azonban fél év alatt nemcsak lezárta egykori kapcsolatát, hanem mindketten új életet is kezdtek. Dávidra és Grétára is rátalált a szerelem és boldogabbak, mint valaha. Ez Gréta friss fotóin is látszik.