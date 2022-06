Bár a szexi influenszer megfogadta, hogy új párja kilétét nem fogja felfedni a nyilvánosság előtt – már csak azért sem, mert a férfi nem szeretne szerepelni – azért a követők kíváncsiságát is igyekszik kielégíteni.

Gréta nemrég egy G és egy Z betűt formázó díszpárnát szerzett be otthonába, a termékekről pedig fotót is posztolt az Instagram-oldalára. A kép alá szúrt hashtagek között több g-vel kezdődő női és z betűs férfinevet is felsorolt, tehát csak találgatni lehet, egyáltalán szerepel-e köztük párja neve.

A jelek szerint az influenszer és kedvese remekül passzolnak egymáshoz, utazgatnak, élvezik az életet, és szinte minden szabadidejüket együtt töltik. Vajon kiderül valaha, ki a titokzatos úr, aki ennyire boldoggá teszi Grétát?