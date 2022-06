Gréta saját bevallása szerint most tényleg szerelmes: úgy véli, a Jóisten küldte neki új kedvesét, aki megmutatta neki, milyen is az igazi karmikus, spirituális egyesülés.

Nekünk éppen most kellett találkoznunk, amikor én is meggyógyultam és ő is nyitott volt egy kapcsolatra. Bemutattam a szüleimnek, akik nagyon megkedvelték, és Filip is ismeri már. A kisfiam azt mondta róla nekem, hogy anya, ő egy jó ember

– idézte a Blikk az influenszer szavait.

Mivel a férfi nem a médiában dolgozik, az arcát nem szeretné felfedni szerelme közösségi oldalain. Legutóbbi siófoki kiruccanásuk alkalmával is egy étlappal takarta a fejét, így még mindig rejtély, pontosan ki is boldogítja Grétát nap mint nap.