Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Mars a Bikába lép a mai napon. Erőteljesen hat rád ez az energia, fékez a gyorsaságodban, de ez egyáltalán nem hátrány, sőt! Megfontoltabbá válsz a következő időszakban, így képes vagy jó döntéseket hozni, amelyek hosszú távon is működnek.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

A Mars a Bika jegyébe lép a mai napon, és rengeteg energiát ad neked. Ideális időszak ez mindenféle hosszú távú tervednek a megvalósítására! Nagyon szerencsés periódus veszi kezdetét. Egyre vigyázz csak: a makacsságod, „kőfejűséged" is fokozódik.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr a Rák jegyébe lép, és fokozza benned az intimitás iránti igényt. Ha szingli vagy, most nem elégítenek ki a múló flörtök, románcok, arra vágysz, hogy mélyebben kapcsolódj valakihez. A családi kapcsolatok is sokkal hangsúlyosabbá válnak.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Merkúr a Rák jegyébe lép, és felpörgeti körülötted az állóvizet. Most mindenfajta terved sokkal gördülékenyebben halad, beleértve a munkahelyi és a magánéleti intézni valókat is. Remek időszak következik az életedben.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Örömhírrel indulhat a napod, aminek következtében az emberi kapcsolataid is sokat javulhatnak. Lám, már egy mosoly is mi mindenre képes! A derű megolvasztja a jégcsappá vált szíveket, elhidegült kapcsolatokat.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Egy régi barátságról megint kiderülhet, hogy kiállta a próbát. A nehéz dolgokon is túl tudod tenni magad, ha egy jóbarát melletted van. És ez most is, a mai napon is így történhet. Háláld meg neki!

Az összes jegy részletes napi horoszkópjáért kattints ide!