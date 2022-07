A Hold és a Jupiter szembenállása miatt ma vágyunk a biztonságra, de az izgalmasra, meglepőre is.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint nehéz helyzetbe kerülhettél, amire nem voltál igazán felkészülve. A nehézséget csak egy módon kerülheted ki: ha elébe mész. Ha önkéntesen veszel magadra terhet, vagy belevágsz valamilyen nagyobb lélegzetű munkába, jóra fordíthatod a rosszat.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Eddig is arról voltál híres, hogy amit kitűztél magad elé célul, abból jottányit nem engedsz, és menetelsz felé rendületlenül. Ebben most is nagyon jó vagy. Azért nézz néha szét magad körül: el nem menj valami nagyon fontos mellett!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szeretnél végre önálló döntéseket hozni az életedben. Valamilyen esemény indítja el benned az érzést, hogy végre változtass, hogy lépéseket tegyél ebbe az irányba. Ha bátran elszánod magad, és kezedbe veszed az ügyet, többet nyersz, mint amit veszítesz.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Hold és a Jupiter szembenállása miatt ma kissé feszült lehetsz: vágysz a megszokottra, a biztonságosra, az ismerősre, de a kalandosra, az újra, a meglepőre is! Ha szingli vagy, ma egy különleges személyt sodorhat az utadba az élet.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

A magabiztosságod jót tesz, de vigyázz, mert az erős páncél, amit viselsz, legalább annyira gát, mint védelem. Gátja az alkalmazkodásnak, az érzékenységnek. Vedd észre a jeleket! Halld meg a pozitív, a szerető hangokat is!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Több kedvességgel és belátással kellene közeledned a párodhoz. És paradox módon, ugyanakkor több kritikával is. Mert ugyan nincs mindenben igaza, és szüksége van az iránymutatásodra, de csak ha jó szívvel teszed - írja az Astronet.

