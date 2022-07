"Egy tök jó barátság alakult ki köztünk, aztán egyszer csak kiderült, hogy mindketten kezdünk többet érezni a másik iránt. Hogy ez most működik-e vagy sem, azt nem tudom, mert elég fura ez a szituáció. Nagyon zavarban voltuk és befeszültünk az első randin, mintha egymás számára vadidegenek lennénk. Mondtam is, hogy ez így nem jó, szeretném visszakapni azt a szoros kapcsolatot, ami az elején volt és úgy kellene hozzátenni azt a pluszt, amit a párkapcsolat ad. Ezzel küszködünk kicsit, mert eddig barátként mindent elmondott, most pedig olyan, mintha nem merne mindent megosztani velem. Talán azért lett óvatosabb, mert attól tart, az őszinteségével esetleg megbánthat. Remélem, át tudunk lendülni ezen" - árulta el a Borsnak Viki.

Miló Vikit 2009-ben diagnosztizálták először bőrrákkal, azóta többször megműtötték, de sajnos a betegség újra és újra kiújul nála. Legutóbb tavaly év végén feküdt kés alá, akkor a mellkasán talált egy foltot.