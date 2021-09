Miló Viki évekkel ezelőtt nézett szembe először a rákkal, és habár úgy tűnt, sikerült legyőznie, tavaly december kiújult a betegsége. Mindig eszébe jut, hogy akár meg is halhat, hiszen a bőrrák az egyik legagresszívebb rákfajta.

Miló Viki évekkel ezelőtt szembesült először azzal, hogy bőrrákos. Amikor megkapta a diagnózist, beült az autójába és sírt, de az első sokk után felvette a harcot a betegséggel. Több beavatkozást is végeztek rajta, s úgy tűnt, sikerült legyőznia a gyilkos kórt, de tavaly decemberben kiújult a betegsége. "Sajnos decemberben megint előjött a bőrrákom, és a zsírt, cukrot vissza kellett venni" - mondta akkor Viki, aki folyamatosan jár szűrővizsgálatokra.

"Az egyik legagresszívabb rákfajta, mivel nagyon rövid időn belül áttétet képez a szervezetben és akár egy hónap alatt is bele lehet halni. Mindig bennem van a gondolat, hogy meghalhatok..." - mondta a Borsnak.

"Egyáltalán nem szoktam napozni és évek óta nyaralni sem megyek. Azt mondták nekem, hogy készüljek fel mindenre, mert minél jobban öregszik a bőr, annál gyakoribbak lesznek a bőrelváltozások" - tette hozzá. Hiszi, hogy lelki okok is állnak a betegségek hátterében.

"A bőr a védelmet jelenti. A sportban és a munkában is túlfeszítem magam, mert szeretnék mindenhol maximálisan helytállni. A mai napig három órákat alszom, akarva-akaratlanul is kizsákmányolom a szervezetemet" - vallotta be.