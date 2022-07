Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Kifogyhatatlan energiáival teszel az anyagi céljaid megvalósításáért. Ám lehetséges az is, hogy megtartani ugyanakkor csöppet sem egyszerű a pénzt. A Bak telihold szerint munkahelyeden is elismernek, még az is megtörténhet, hogy magasabb pozíciót ajánlanak fel neked. A karrierügyek felpörögnek, hirtelen irányváltozások következhetnek be. A sok feladat mellett ne feledkezz meg a szeretteidről sem!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

A megszokottnál sokkal jobban keresel, viszont szélsőséges lehet a költekezésed is. A Bikában járó Mars látszólag kimeríthetetlen fizikai erőforrásokat biztosít számodra. Vezetői képességeid most igen fejlettek, viszont nem biztos, hogy jól látod az útirányt. A Bak telihold szabad, kalandos kedvet hoz, remélhetőleg ezt kiélheted ezen a hétvégén. Utazz el, jót fog tenni neked!

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A Vénusz az Ikrek jegyében járva rengeteg ismerkedési lehetőséget hoz neked. Lehet ezek között tartós kapcsolat is, viszont nem biztos, hogy felkészült vagy még erre. Anyagi helyzeted folyamatosan javul. Szeretteidről is tudsz gondoskodni, az viszont fontos, hogy ne élj vissza ezzel.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Titkos kapcsolatot jeleznek a bolygók erre a hétre is, amelybe most sem érdemes belemenned. A Bak telihold szerint ismét háttérbe szorítod magad a többiek miatt. Ezen éppen azzal tudsz változtatni, ha kiállsz magáért, és megfelelően képviseled az érdekeidet. Munkahelyeden komoly tárgyalások lehetnek, de nincs okod aggódni, minden a legjobban halad.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Ha most el akarsz érni valamit, akkor egész egyszerűen teljes erővel dobd be magad. Tetterődnek nincs párja, bár most akár még szélsőséges is lehetsz. Amit szeretnél, azt el is éred, ugyanakkor fontos, hogy ne hajtsd túl magad a céljaidért. Elvégre élvezni is kéne a munka gyümölcsét, nem igaz?

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ezen a héten lenne érdemes szabadságra menned, ugyanis nehezebb most a munkára koncentrálnod. Szívesebben kutatod a múlt rejtélyeit, a spirituális kérdéseket, és szívesen mélyedsz el nagy eszmecserékben. A Bak telihold szerelmet jelez, ha még keresed a párodat. Vége az egyedüllétnek, egyszerűen nem kerülheted el a szerelmet.

