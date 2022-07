A hétvégén futótűzként terjedt a hír, miszerint az énekes és barátai a minap túlzásba vitték a bulizást. Botrányosan viselkedtek, súlyos károkat okoztak, ezért végül kidobták őket egy ismert budai szórakozóhelyről.

"Kállay-Saunders Andrásék nem bírtak magukkal, folyamatosan piáltak, hangoskodtak és már rugdosódtak is... Többször is rájuk szóltak, hogy vegyenek vissza a tempóból, de ez rohadtul nem érdekelte őket, egyre rosszabb lett a helyzet, tök gáz volt az egész. Aztán odáig fajultak a dolgok, hogy az egyik haverja konkrétan széttört egy asztalt... Nyilván rögtön rájuk szóltak, hogy húzzanak el, de a srác ezek után még akadékoskodott meg ellenállt is, szóval nem csodálom, hogy a biztiőr lenyomta őt a földre. Jól is tette, öröm volt nézni, ahogy kidobják őket... Nagyot csalódtam Kállay-Saundersben" - írta a promotions.hu oldalnak az egyik olvasójuk a történtekről.

Kállay azonban később videóban reagált a vádakra, és elmondta, a helyzet korántsem volt annyira drasztikus, mint ahogy azt az állítólagos szemtanú állítja.

"Egyik barátomnak volt a szülinapja. Elmentem a szórakozóhelyre, ott találkoztam mindenkivel. Beköszöntem, beszélgettünk, kikértünk pár italt - tipikus dolgok, amiket csinál egy ember egy szülinapon vagy, amikor megy bulizni. Senki nem volt hangos, senki nem viselkedett hülyén, mindenki kulturált, normális ember a társaságban. És akkor arrébb az egyik barátom meg a barátnője összevesztek, ez egy normális dolog. A fiú az asztalra csapott a kezével, a biztonsági őr kivitte a helyről. Ezt jogosan tette, nem kellett volna rácsapni az asztalra. Ennyi az egész" - mondta az énekes a videóban.

Tolvai Reni és Kállay-Saunders András tavaly szeptemberben 11 együtt töltött év után szakítottak. Hogy pontosan mi történt, arról a mai napig csak találgatni lehet.