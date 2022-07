"Annyira be van rögösödve ez az amerikai modell. Látom Kornélnál, a férjemnél, hogy egyre fiatalabb partnerei vannak, érted? Először csak nálam tíz évvel fiatalabbak, de most már nálam tizenöt évvel fiatalabb partnerei vannak a filmeken. Ezt látja a filmipar normálisnak. Holott az életben két év a párok közötti különbség. De már a filmen egymás mellé raksz egy azonos korú férfit meg nőt, akkor a producer azt mondja, hogy nem lehetne ez a lány egy kicsit fiatalabb? (...) Ezt állítod az emberek elé is. Innen jön az, hogy a férfiak elkezdenek majd 50 évesen azon gondolkodni, hogy de nem kellene nekem is egy fiatalabb csaj, hiszen a tévében is mindenkinek fiatalabb csaja van" - mondta Dorka, aki maga is dolgozik azon, hogy az a dolog megforduljon. Úgy gondolja, ha több lenne a női rendező, akkor ez a dolog is változna.