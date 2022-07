A nagy meleg nemcsak minket, embereket visel meg, hanem a háziállatokat is. A különbség, hogy míg jó esetben mi tudunk magunkra vigyázni, el tudjuk kerülni napszúrást, hőgutát, leégést, kiszáradást stb., a kedvenceink viszont nem; az ő jóllétük is a mi feladatunk

A nagy bunda jól jön a téli hidegben, de 30-40 fokban átok lehet. Vannak kutyák, akiket ilyenkor gazdáik kozmetikushoz visznek, és új, „rövidebb frizurát" kapnak, ám a rövid szőr sem lehet annyira rövid, hogy kánikulában jól érezze magát kedvenc ebünk.

1. Ivás-itatás

A kutyák isznak, ha szomjasak és van a tálkájukban víz, emiatt nem kell aggódnunk, csak gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Ám a macska, sivatagi ősei miatt nem igazán az az ivós fajta. Normál időjárás esetén a száraz eledelen élő kistigrisek 40-50 milliliter vizet fogyasztanak, ha nedves tápot kapnak, ez a mennyiség 5-10 millilitert tesz ki. Ám nyáron ezt a vízmennyiséget emelni kell.

Akár kutya, akár macska a család kis kedvence, ha eddig száraz tápot kapott, érdemes a nyáron – legalább félig - nedvesre cserélni, hiszen azoknak sokkal magasabb a nedvességtartalma. Léteznek zselés tápok, sőt úgynevezett levesek is. Arra azonban ügyelni kell, hogy a kétféle eledelt külön adjuk a háziállatunknak.

Cicák számára gyártanak kis ivókutakat is, melyekkel játék az ivás, pláne a vízszerető fajtáknak.

Bármilyen állatod van, utazásnál mindig legyen nálad úti itató tál, hogyha a kedvenced megszomjazik, akár a kocsiban is ihasson.

2. Jól időzített séta

Ahogy az ember sem szeret 35 fokos melegben, tűző napon sétálni, úgy a kutya sem. De nemcsak emiatt érdemes az ebek megmozgatását és ürítési ügyeit a reggeli vagy esti órákra hagyni. Azt is figyelembe kell venni, hogy nyáron nemcsak a levegő forró, de a talaj is. Ha a városban szoktad sétáltatni a kutyádat, ellenőrizd, hogy mennyire meleg az aszfalt, ehhez tartsd a tenyeredet a talajon jó pár másodpercig, és ha úgy ítéled meg, hogy megfelelő a hőmérséklete, csak akkor sétáljatok a megfelelő útvonalon. De a legjobb mégis csak az, ha melegben inkább földutakon közlekedtek, erdei sétákat vezettek be. Élménynek is sokkal jobb.

Macskákat ritkán látunk a városban sétáltatni, ha mégis kijársz lakásban élő cicáddal, ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kutyáknál, hiszen az ő kis tappancsaik is megsérülhetnek a forró aszfalton.

A kijárós, kertes házban élő cicáknál is ügyeljünk arra, hogy inkább a kora reggeli és az esti órákat töltsék csatangolással, napközben hódoljanak kedvenc tevékenységüknek, az alvásnak.

3. Hűsítő párnák, mellények, kendők

Többféle párnát, matracot vehetünk házi kedvenceinknek, melyeken békésen szunyókálhat, akár lakásban, akár házban lakunk. Ugyanígy kaphatók számukra a kicsitől a nagy méretig mellényeket, melyekben még a séta is kellemesebb a nagy melegben. A mosható, hűsítő kendő is megoldás lehet, de ez inkább csak rövidtávú megoldás: legfeljebb fél órán át használható.

A fentieken kívül léteznek még hűsítő játékok rágcsálásra, szeretgetésre, vagy éppen vízi játékra.

4. Úszás, vizes játékok

Úszni elvileg minden kutya tud, ám nem mindegyik szeret. Kedvencünket már kicsi korától érdemes vízhez szoktatni, hogy felnőttként élvezze az úszást, vizes játékokat. Attól függően, hova viszed strandolni, több mindenre is oda kell figyelned.

Ha van otthon medencéje, az a legideálisabb, akkor a kihívást az jelenti majd, hogy tudj megálljt parancsolni neki, hogy se te, se pancsoló ebed ne fulladjon ki az ezer fokban.

Ha nem otthon pancsoltok, akkor előzetesen ellenőrizd, hogy olyan helyre vidd a kedvencedet, ahol kutyákat is be lehet vinni a vízbe, különben vagy nagy csalódás, vagy nagy büntetés vár rád. A sekély víz a legbiztonságosabb, még az igazán vízbiztos, úszni szerető kutyának is, de az is fontos, hogy áttetsző vízben ússzon, mert bizonyos növények, algák veszélyesek lehetnek rá nézve. Póráz úszás közben sose legyen rajta, de a legjobb, ha a nyakörvet is leveszed róla, hogy elkerülje a beakadást.

Érdemes rá mentőmellényt adni akkor is, ha gyakorlott úszó, mely fenntartja a vízen, ha játék közben elfárad – különösen a már nem fiatal ebek gyengülő állóképessége, izomzata stb. miatt; de ha segítségre szorul, a mellény arra is alkalmas, hogy megragadhassuk a kutyánkat és kimentsük, segítsünk neki a vízből kijutásban, ha szükséges.

Nagyon fontos tudnunk: az, hogy a kutya tud úszni, még nem jelenti azt, hogy szeret is, vagy hogy egyáltalán szívesen van vízben. Soha ne erőltessük a vizes játékokat: ha a kedvencünk nem akar vízbe menni, és fél a víztől, akkor engedjük el a történetet. Inkább egy kis babakádba, gyerekmedencébe töltsünk neki annyi vizet, ami a hűsöléshez elég neki.

A cicákra nem jellemző a víz szeretete, de vannak kivételek, és egy kis lavórban egy pár ujjnyi víz ellen még nekik sincs kifogásuk. A macskát fürdetni nem kell, de van, amikor azért érdemes.

Akármilyen állatunk van, ha a szabadban tartózkodik, gondoskodjunk a megfelelő rovarvédelemről is, mely cseppek, tabletta formájában is elérhető.

5. Soha ne hagyd a kocsiban!

Unásig ismételt mondat, mégis minden évben akad egy-egy pórul járt kutya, macska. Tehát újra és újra el kell mondani: SOHA NE HAGYJ AUTÓBAN ÁLLATOT (SE)! A kocsi utastere percek alatt forrósodik fel: német vizsgálatok szerint 27 fokos kinti és benti kezdő hőmérséklet esetén 10 perc után az autóban már közel 40 fok meleg lesz, 30 perc után 50, egy óra elteltével közel 60 fok lesz az kocsiban a hőmérséklet. És ezen az sem segít, ha résnyire nyitva hagyod az ablakot: a vizsgálatok alapján legfeljebb 5-10 fokkal lesz kevesebb az elért csúcshőmérséklet. Az árnyékban parkolás szintén nem megoldás.

Ha nem tudod megoldani, hogy magaddal vidd a kedvencedet, mert mondjuk dolgozni, ügyet intézni mész, akkor hagyd otthon. Ha szükséges, bízd rá valakire, bár általában a háziállatok egyedül is remekül elvannak otthon pár órát.