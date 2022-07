Megszokhattuk már, hogy a Balaton Soundért rajongóPumped Gabo élete szinten minden egyes mozzanatát közzéteszi közösségi oldalán. A dj-ként szárnyát bontogató Gabót nagyon kedvelik a pesti éjszakában, a tegnapi fellépését viszont kénytelen volt lemondani. Instagram-sztoriban azt is elárulta, pontosan mi történt vele.

"Sajnos nem tudok elmenni a mai Zsír on the fesztre egészségügyi okok miatt. Szóval egy nő a nagy körmeivel kikaparta az arcomat múlt héten, ami nem gyógyult be, és a meleg nem tesz neki jót. Aztán pénteken elmentem zenélni, és még nagyobb lett a seb. Ezért elmentem gyorsan a bőrgyógyászhoz, aki azt mondta, ne menjek emberek közé"

-írta Gabó, aki egy másik sztoriban így fogalmazott:

"Ha szükséges, a jövő heti bulikat is lemondom. Kicsit fel is b*sz, hogy ha egy nő részeg, azt hiszi, neki mindent lehet. És ha nem, akkor szétkarmol, szétkapar, azt hiszi, ezzel majd beindít. A legnagyobb tisztelettel, zenélni megyek, nem b*szni!