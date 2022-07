Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint boldog és melegséggel teli napra számíthatsz. A pároddal régi érzéseket élhetsz át újra: mintha csak megállt volna az idő. Ne bízz semmit a véletlenre, vidd el őt egy régi kedves helyetekre! A szenvedély is visszatér a szívedbe.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)A Vénusz belép a jegyedbe a mai napon. A Rák a család, a múlt, az összetartozás jegye, ezért most az intimitás kap főszerepet a párkapcsolatokban is. Neked szükséged van az érzelmi biztonságra, de ezt most meg is kapod a párodtól; ha szingli vagy, akkor pedig megismerkedsz valakivel, aki megadja ezt neked.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)Jól teszed, ha belevágsz az elképzeléseid megvalósításába, egyelőre azonban ne adj fel semmit jelenlegi életmódodból, munkádból. Ha az új bejön, akkor is kell idő, hogy kiváltsd a régit. Lassan haladj, de biztosan érj célba!

Bak napi horoszkóp (12.22-01.20.)Foglalkoznod kellene a jövőddel is. Folyton a múlt problémáin rágódsz, emészted magad, és közben a jelen pillanatai, mint a homok szemcséi kiperegnek a kezeid közül. Pedig meg lehetne tölteni szépséggel, szerelemmel.

Vízöntő napi horoszkóp (01.21-02.18.)

A Vénusz a Rák jegyébe lépve benned is nosztalgikus érzéseket kelt. Ma valahogy szebbnek látsz mindent, és könnyen meghatódsz, pedig egyébként meglehetősen racionális típus vagy. A pároddal is egészen új szintjeit élhetitek meg a szerelmeteknek.

Halak horoszkóp (02.19-03.20.)

A Rák Vénusz a szokásosnál is érzékenyebbé tesz. Most annyira rá vagy hangolódva a másik lelkére, hogy szinte szavak nélkül is érted a gondolatait. Töltsetek együtt minél több időt!

