Szűcs Judith különleges karkötőt hord, mely megvédi és gyógyítja. Sosem válna meg tőle, még éjszaka is a párnája alá helyezi. A vőlegényének is van ilyen amulettje, ő is büszkén viseli. Nem házasodtak össze, az énekesnő a saját megfogalmazása szerint örökre menyasszony marad – erről a szerdán megjelenő hot! magazinban mesél.

"Ettől még asszonynak érzem magam már régóta: szerintem a párkapcsolatban nem a papír számít. Már 13 éve vagyunk együtt, és minden úgy jó, ahogy van. A párom máig lesi a gondolataimat, azon töri a fejét, mivel lephetne meg. Nemrég több száz virággal varázsolta a kertünket angolkertté; már csak a díszvilágítás hiányzik, és kész a nagy mű. Régóta van konyhakertünk is, a friss salátához csak ki kell szaladnunk a veteményesbe. Nyaranta nagy bográcsban főzzük a paradicsomszószt, az eltett itóka télen jó szolgálatot tesz" – ecseteli a lapban az énekesnő. A cikk folytatásáért keressétek a magazint digitális formában is a digitalstand.hu/hot oldalon!