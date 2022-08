A csapvíz iható!

Lássuk be, hogy az utóbbi időben a többség kifejezetten pazarló életmódot folytatott. Ennek egyik ékes példája, hogy manapság szinte mindenki palackozott ásványvizet fogyaszt, holott Magyarországon a csapvíz nagyon jó minőségű. Bár apróságnak tűnik, ám ha megisszuk a napi 3 liter vizet – amelyet a szakemberek javasolnak –, akkor egy hónapban nagyjából 84-90 liter ásványvizet fogyasztunk el. Ez 70 Ft-os (1 liter 70 Ft) egységárral számolva 5.880-6.300 Ft-ot jelent/ fő. Egy négytagú családnál pedig 23.520-25.200 Ft. Arról nem is beszélve, hogy a műanyag palackokkal a környezetünket is szennyezzük. Szóval a csapvíz iható, és még spórolunk is, ha azzal töltjük meg a poharunkat.

Az egységár-trükk

A tudatos vásárlás nagyon fontos dolog, ennek pedig szerves része, hogy megismerkedjünk az „egységár" fogalmával. Ez nem más, mint az adott termék egy kilogrammjáért/ literéért/ milliliteréért/ méteréért/ négyzetméteréért/ köbméteréért/ darabjáért fizetendő összeg – attól függően, hogy milyen mértékegységgel lehet kifejezni. Például, ha van két csomag kakaópor, amelyeknek az ára azonos, mondjuk 450 Ft, akkor látszólag mindegy melyiket vesszük, hiszen a kasszánál 450 Ft-ot fogunk fizetni. A látszat azonban csal, mert lehet, hogy az egyik csomag 125 g-os, míg a másik csak 75 g-os. Tehát ugyanazért a pénzért az egyikből jóval több adag kakaót tudunk majd készíteni - és nem kell olyan gyakran vásárolnunk.A példánál maradva a 125 g-os kakaó egységára 3.600 Ft (1 kg 3.600 Ft), míg a másiké 6.000 Ft ( 1 kg 6.000 Ft). Itt az egységár a 3.600 valamint a 6.000 Ft és logikusan azzal járunk jobban, amelyik olcsóbb. De a vécépapír egységárát sem árt ellenőrizni, mert lehetséges, hogy az egyik gyártó 80 Ft-ért, míg a másik 200 Ft-ért ad egy gurigát. Az egységárat könnyű ellenőrizni, általában ezt is feltüntetik a kiírt ár alá, csak nagyon apró betűvel.

Éltető fény

Tudjuk, hogy senki nem szeret vakoskodni, főleg borúsabb őszi és téli hónapokban, a fényárban úszó lakás azonban rengeteg energiát fogyaszt, ami a villanyszámlán is jól látható. Ám van megoldás, ha nem akarunk gyertyafénynél olvasni. Mi ez? Hát a LED, amely rendkívül energiatakarékos, ennek köszönhetően pedig pénztárcabarát is, arról nem is szólva, hogy környezettudatos. Bár a LED izzókra lecserélni a hagyományos villanykörtét valóban kicsit költséges, ám ha egyszer beruháztunk rá, akkor sokszorosan vissza fogja hozni az árát. Egyrészt ezek a fényforrások sokkal jobban világítanak, másrészt az élettartamuk is messze meghaladja a hagyományos izzókét. Egy normál izzó nagyjából 1.000 órát világít, míg egy LED akár 50.000-re is képes, ráadásul 80%-kal kevesebb áramot fogyaszt.

