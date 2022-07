Alicia Silverstone egykoron filmes munkáival, az utóbbi években viszont különleges gyereknevelési módszerei miatt kerül a reflektorfénybe. Már korábban is megbotránkoztatta a közönséget, de most újabb szintre emelte furcsa szokásait.

A 45 éves színésznő volt az Ellen Fisher Podcast vendége, ahol a vegán életmódról és nevelési módszereiről kérdezték. Silvertstone-ról köztudott, hogy az erőszakmentes táplálkozás híve, ezért fiát is a vegán életmódra neveli. Sokan már ezt se nézhették jó szemmel, de nagyobb port kavart, mikor kiderült, hogy együtt fürdik kisfiával.

A legújabb interjújában újabb részletet árult el kisfia, Bear Blu Jarecki életéről. Alicia Silverstone ugyanis amellett, hogy együtt fürdik, együtt is alszik most 11 éves gyermekével. Az évek során számtalan támadást kapott, de nem foglalkozik azokkal, akik kritizálják őt és a módszereit. Egyedül azt nem tűri, ha gyermekét bántják; erre is volt már példa, ugyanis hosszú haja miatt Beart csúfolták az iskolában.