A Merkúr és a Jupiter fényszöge csupa kedvező hatást jelez! A mai napon igazán vidámak leszünk, és az események is jó fordulatot vesznek. Napi horoszkóp.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a mai napon kedvező hatások érnek, sokat fejlődhetsz az emberismeret terén is. Ráadásul az estéd is jól alakulhat: egy kellemes vendégre is van kilátásod. Készülj fel a szerelmes, romantikus kalandra!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kiegyensúlyozott és jókedvű vagy, a pozitív energiák csak úgy sugároznak belőled. Segíts, hogy mások is átérezhessék azt a jókedvet, ami benned olyan önkéntelenül megtermett. A derű ma sokakra ráfér. Legyél bőkezű!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Jupiter fényszöge csupa jó hírt jelent! A pozitív gondolkodás ereje ma nagyon erős, most bevonzhatjuk a vágyott dolgokat az életünkbe. Érdemes ma végiggondolni, mit is szeretnél elérni a közeljövőben.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Talán nem viselkedtél az utóbbi időben mindenben helyesen a barátaiddal, vagy alkalmi ismerőseiddel. Valakiben tüskét hagyott a kapcsolatotok, és ez neked is egyre több fejfájást okozhat. Rágódás helyett legyél kezdeményező a békülésben!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Sokkal többen szeretnek téged, mint ahány ellenlábassal mostanában találkozni voltál kénytelen. Keresd a jó emberek társaságát! Ha nem is tudod leépíteni minden nehézséget adó kapcsolatodat, némelyiktől azért szabadulhatsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

A Merkúr és a Jupiter fényszöge remek hatással van az életed minden területére, de elsősorban a gondolkodásodra: most képes vagy meglátni mindenben a jót, a hasznosat, és ez a hozzáállás segít, hogy a valóságban is pozitív irányt vegyenek a dolgok - írja az Astronet.

