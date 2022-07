Az utóbbi hetekben attól volt hangos a sajtó, hogy a 32 éves rapper fellépései sorra maradtak el különböző okok miatt. Ez igencsak aggasztotta rajongóit, mivel a múltban többször is előfordult, hogy magánéleti problémái miatt hagyott ki koncerteket.

Most azonban úgy tűnik, Curtis újra kiegyensúlyozott, legalábbis erről tanúskodnak azok a fotók, melyek a Veszprém megyei Kerta községben, egy jótékonysági focimérkőzésen készültek róla. Az újpesti rapper sosem tagadta, hogy kerülete lila-fehér csapata, amelyben első osztályú labdarúgó lett, mennyire fontos neki. S bár már az öregfiúk csapatát erősíti, ha fellépései mellett módjában áll, játszik minden meccsükön – írja a Bors.

Curtis nemcsak megjelent és élvezte a játékot, hanem 100 ezer forint értékben játékokkal is támogatta a község óvodáját – felajánlását egy cég még meg is duplázta.

A boldogságához hozzátartozik, hogy magánélete is rendeződni látszik. Júniusi szakításuk a kosárlabdázó Barnai Judittal nem volt hosszú életű, nemrég a közösségi oldalaikon is nyíltan vállalták, hogy továbbra is küzdenek egymásért.