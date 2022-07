Lecserélte az apja nevét.Jonathan Michael Francis O'Keefe az eredeti neve. Hároméves korában az apja elhagyta a családot, ezután az édesanyja egyedül nevelte őt és három öccsét. Minden bizonnyal ez is szerepet játszott abban a döntésében, hogy a színészi karrierje kezdetén megváltoztatta a nevét, és az édesanyja lánykori vezetéknevét vette fel.

Szívproblémával született.Koraszülöttként és rendellenes szívműködéssel látta meg a napvilágot, az orvosok nem jósoltak neki sok esélyt az életben maradásra. Épp ezért még gyorsan, a kórházban megkeresztelték.

Iskola helyett biliárdtermekbe járt.Balhés fiatalnak számított, már 16 évesen végleg kirúgták az összes iskolából. Suli helyett inkább a környékbeli biliárdtermekben töltötte az idejét, itt figyelt fel rá egy színészügynök, és meghallgatásra hívta.

A felfedezője Tom Cruise-t látta benne.Élete első jelentősebb filmszerepét a Michael Collins című filmben játszotta. A film világhírű rendezője, Neil Jordan kockázatot vállalt az ismeretlen és tapasztalatlan színész beválogatásával, de lenyűgözte a tehetsége, és a fiatal Tom Cruise jutott eszébe róla, akivel az Interjú a vámpírral esetében dolgozott együtt. Cruise és Rhys Meyers között további kapcsolat, hogy mindketten elgondolkoztak fiatalon a papi pályán.

Az első dolga volt házat venni a mamának.Az első jelentősebb gázsijából az édesanyjának vett egy házat. Ők ketten nagyon közel álltak egymáshoz, és a színész súlyos depresszióba esett, amikor az édesanyja 51 éves korában váratlanul elhunyt.

Énekesként is lenyűgöző.Az apja és mindhárom testvére profi zenészként tevékenykedik, és Rhys Meyers is osztozik a tehetségükben. A Bálványrock – Velvet Goldmine és A szeretet szimfóniája című filmekben is sztárzenészt alakított, miközben a saját hangján adta elő a filmbeli dalokat.

Kigyúrta magát a skatulyából.A karrierje első szakaszában szinte csupa kisfiús-androgün megjelenésű, gyakran függőséggel küzdő és gyenge akaratú karakterek megformálását bízták rá. Ki akart törni ebből a saktulyából, ezért aztán 2004 környékén komoly testépítésbe kezdett, aminek eredményeképpen több mint 10 kiló izmot magára pakolva változtatta meg a külsejét.

Elvesztette az egyik gyerekét.2016 óta a színésznő Mara Lane férje, és Wolf nevű közös gyermekük apja. A házaspár nagyon szeretett volna egy második gyereket is, akit azonban vetélés következtében elvesztettek, és ez Rhys Meyers visszaesését is okozta a függőségébe.

Alkoholizmussal küzd.Hosszú ideje vív változó kimenetelű küzdelmet az alkoholizmussal. A részeg botrányainak se szeri, se száma, balhézott már berúgva a párizsi, dublini és a New York-i reptéren is, karambolozott részegen, megjárt több elvonót. Néhány éve sokkoló fotók járták körbe a világsajtót, amiken teljesen leépülve, szakadtan, koszosan lépett ki egy üzletből egy üveg vodka vásárlása után, amit fényes nappal rögtön el is kezdett meginni az utcán.

Többször próbálkozott öngyilkossággal.2011-ben és 2016-ban is mentőt kellett hívni hozzá, mert öngyilkosságot kísérelt meg gyógyszerekkel. Utóbbi esetben megtagadta az ellátást is, így rendőröknek kellett közbeavatkozniuk, hogy kórházba tudják szállítani. Rhys Meyers azóta jobban van, saját bevallása szerint az apaság erőt ad neki, hogy helyrejöjjön, és ugyan jellemzően inkább B-kategóriás műfajú mozikban, de mostanában folyamatosan dolgozik.