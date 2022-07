Először májusban keltek szárnyra azok a pletykák, melyek az egykori luxusfeleség és török milliárdos férjének kapcsolatáról szóltak. A hírek pedig igaznak bizonyultak, ugyanis Csősz Bogi és Burak Talu a napokban hivatalosan is bejelentették a válásukat.

Csősz Boglárkát a Feleségek luxuskivitelben című realityben ismerte meg az ország és mindenki érdeklődve figyelte az életét, ugyanis egy olyan török milliárdos volt a férje, akit a világ leggazdagabb emberei közt tartanak számon. Hiába tűnt azonban idillinek a kapcsolatuk, a munka miatt egyre kevesebb idejük jutott egymásra.

Bogi kipróbálta, milyen főállású háziasszonyként élni, de mint mondja, nem neki való, hogy egy milliárdos feleségeként tengesse a mindennapjait.

A pár végül 14 év után, békés egyetértésben hozta meg a döntést, miszerint külön utakon folytatják tovább az életüket. A válás során semmilyen kérdésben nem volt közöttük vita, még az anyagiak tekintetében sem, pedig egy ismerős szerint Bogi és Burak nem kötöttek házassági szerződést. Ilyen esetben pedig csak ritkán marad el a hosszú pereskedés.

Bogi Törökország után ismét Magyarországra, pontosabban Budapestre teszi át a székhelyét, és gőzerővel folytatja tovább a munkát. Jelenleg vadonatúj filmjén dolgozik, melynek nemcsak producere, de egyik szereplője is lesz. Az életét viszont nem csak a munka fogja kitölteni. Bogi a hot! magazinnak beszélt arról, hogy szeret szerelmesnek lenni és kíváncsian várja, hogyan alakul a sorsa.