A rendszerváltás előtt időben több fotós, köztük az 1998-ban meggyilkolt mádiamogul, Fenyő János is átverte a manökeneket. A magyar piacra készített aktfotókat külföldi magazinoknak is eladták, a lányok azonban ezekből a pénzekből semmit sem láttak.

Marjai Judit is megdöbbent, amikor az egyik külföldi magazinban viszontlátta a pár évvel korábban készült félmeztelen fotóját. Az egykori modell azért vállalt aktfotókat is, mert jobban fizettek egy ilyen munkáért, mint a divatfotókért, ő pedig nagyon szegény volt. Azt csak remélni merte, hogy ki is fizetik, mert sokszor elfelejtették őket. Judit azt mondja, akkoriban sokan ledérnek tartották őket, de ő minden képét vállalja, semmit sem szégyell.

"Az viszont döbbenetes volt, amikor szembesültem azzal, hogy például a Lui nevű francia férfimagazinban viszontláttam a magyar piacra készült képeket. Természetesen semmilyen juttatást nem kaptam. Arra is volt példa, hogy külföldön a mi fotóinkkal illusztrálták a magyar szépségversenyekről írt beszámolót. Emiatt aztán itthon meg is jelent egy cikk, amelyben jól megaláztak minket: mi mit képzelünk, hogy Nyugaton mutogatjuk magunkat. Akkor egy átlagfizetés úgy bruttó kilencezer forint körül volt, mi egy aktképért kétezer forintot kaptunk, de néha ötezret is fizettek egy borítóképért. Egy háromnapos olasz Playboy-fotózásért pedig úgy hatvan-nyolcvanezer forintot adtak, ebbe nyolc-tíz beállítás fért bele, szóval a tudtunk nélkül eladott képekért valaki nyilván többhavi fizetést kapott" - mesélte a Blikknek Marjai. Hozzátette, a modellek nem tudtak ez ellen tenni, semmi szavuk nem volt. Aki nem hódolt be, nem kapott lehetőséget.