Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)A napi horoszkóp szerint a Merkúr szembenáll a Szaturnusszal: vigyázat, ez komor gondolatokat hoz! Bár úgy tűnik, mintha nagyon reálisan szemlélnéd az életet, valójában ennek sincs több köze az igazsághoz, mint amikor túlságosan magával ragad a lelkesedés. Rángasd ki magad ebből a hangulatból! Először is állj meg, nézz körbe, és vedd sorra, mi mindenért is lehetsz hálás!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ma inkább kerülnöd kellene a szokatlan helyzeteket. Inkább ne vágj bele új dologba, és a régieket is a régi módszerekkel végezd. Valaki nagyon kerülget, úgy tűnik, szeretne közelebb kerülni hozzád. A döntés teljesen a te kezedben van!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A Merkúr és a Szaturnusz szembenállása nem egy vidám energia. Az jó, hogy ma komoly témák is szóba kerülnek, de egyáltalán nem mindegy, ezeket hogyan tálalod. Próbáld meg előhozni híres humorérzékedet! Neked ez az egyik legnagyobb fegyvered.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Ma végre talán kiélheted egyedüllétre való igényedet, legalábbis jobban tennéd, különben a viták szinte elkerülhetetlenek. Az a fontos, hogy tudatosan állj ehhez a mai rossz hangulathoz, és ne engedd, hogy eluralkodjon rajtad!

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)Szem előtt kell tartanod a mondást: kettőn áll a vásár. Te hiába akarsz valamit elérni, ha a másik még egy másik szinten stagnál, és nem kész arra, hogy előrelépjen. Légy még egy picit türelmes!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Amit a mai napon átélsz a magánéletedben, valójában már egy régi esemény lenyomata a lelkedben. Ha képes vagy még arra, hogy tisztán lásd, és helyesen értékeld az életedet, akkor ezt önmagadnak is be kell látnod. Akkor végre te is másként fogsz reagálni.

