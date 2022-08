Az idei Oscar-gála nem a filmekről, hanem Will Smith pofonjáról szólt, amit Chris Rocknak osztott ki, miután a humorista a színész feleségének kopaszságán viccelődött. Az eset hatalmas vihart kavart, a színészt tíz évre kitiltották az amerikai filmakadémia rendezvényeiről, köztük az Oscar-gálákon való részvételtől. Will Smith pár napja hosszú videóban magyarázkodott.

Will Smith a YouTube-oldalán osztott meg egy videót, amiben elnézést kér Rocktól és a családjától, és a saját családjától is. Elmondta azt is, miért nem kért azonnal bocsánatot az incidens után. A gála után üzent Chris Rocknak, de azt a választ kapta, hogy Rock még nem áll készen a beszélgetésre.

A videóban azt mondja, elfogadhatatlan volt a viselkedése, és bármikor készen áll arra, hogy megeszéljék a történteket. Nem gondolt arra, hány ember sérülhet ebben a történetben. Többször is visszapörgette az eseményeket, és már nem gondolja, hogy ez a helyes móndja annak, hogy valaki a nemtetszését kifejezze. Reméli, bár kételkedik benne, hogy valaha is helyre tudják hozni a barátságukat Chris Rockkal.



Pár napja Chris Rock is megszólalt a dologról, mikor Kevin Hart mellett egy stand-up showban szerepelt.

"Bárki, aki azt mondja, hogy a szavak fájnak, még sosem kapott pofont" - viccelődött.