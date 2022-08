A napokban számoltunk be arról, hogy Molnár Gusztáv, a Drága örökösök sztárja saját felelősségére hagyta ott a rehabot, ám másik intézményben tervezte tovább folytatni gyógyulását. Még a ma reggeli sajtóinformációk alapján is úgy tűnt, hogy neje kitart mellette, ám a jelek szerint most végleg betelt nála a pohár.