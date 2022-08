Nem mindenki örül annak, hogy Vastag Csabára rátalált a szerelem, és ezért új kedvesén, Evelinen állnak bosszút. A lányról többen is képtelenségeket terjesztenek, és nyilvános bejegyzései alá mocskolódásokat kommentelnek. Evelin olyan pletykáról is hallott, miszerint dubajozott, ez pedig teljesen sokkolta, és néhány fotója alatt le is tiltotta a hozzászólás lehetőségét.

Vastag Csaba több mint tíz éve szerepel a médiában, hozzászokott már ahhoz, hogy nemcsak pletykálnak az emberről, de sorozatosan támadhatják is. Azt azonban nem tűri, ha kedvesét bántják.

Felelősséggel tartozom érte, ráadásul én pontosan látom, mennyire értékes, lenyűgöző nő, aki az égvilágon semmivel nem érdemelte ki, hogy sértegessék. Életemben először valaki fontosabb saját magamnál, nem csoda, hogy meg akarom védeni minden rossztól

– mesélte Csaba a BEST Magazinnak.