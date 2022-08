Berki Mazsi azért támadják, mert Balin pihent a kislányával . A kommentelők szerint Berki Krisztián özvegye nem gyászolja férjét, már most túllépett rajta.

Az ügy kapcsán a TV2 Mokka című műsorában is téma volt a gyász és annak feldolgozása, Orosz Barbara műsorvezető elmondta a véleményét a Mazsit ért támadásokkal kapcsolatban, amit gyászterapeuta is alátámasztott.

Dr. Zelena András szerint hajlamosak vagyunk gyorsan ítéletet mondani, ha egy gyászolót szerintünk idő előtt látunk mosolyogni, vagy ha nem visel fekete ruhát, nem látjuk a fájdalmát.

A szakember alátámasztotta Orosz Barbara véleményét, miszerint a gyászt mindenki máshogyan éli meg. A gyászterapeuta szerint van, akinél fél év, van, akinél egy év, másnak két év is kellhet a feldolgozáshoz, de bármennyi ideig is tart, a gyászoló nem szomorú ennek a fájdalmas időszaknak minden egyes pillanatában, nem is lehet az.

Arról is beszélt, hogy ma már a fekete ruhát sokaknál leváltotta a social médiában a fekete profilkép, amivel azt üzenik, hogy gyászolnak, vigyázzanak rájuk. Ez gyakorlatilag a fekete ruha funkciója is, azt mutatja meg a külvilágnak, hogy a viselőjét veszteség érte, gyászol.

Dr. Zelena András a műsorban azt is elmondta, hogy míg régen az volt a hagyomány, hogy a haláleset után egy évig viseltek a gyászolók fekete öltözéket - még egy egyszerű szomszédért is egy hétig hordtak feketét -, manapság csupán néhány hétig, vagy napig viselik az elmúlás színét a gyászolók.