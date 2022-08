Két év kihagyás után újra világsztárok lepik el a Hajógyári szigetet . A Sziget Fesztivál fellépői között van többek között Dua Lipa és Justin Bieber is, de több zenekar is nagyszínpadra lép az előttünk álló 5 napban. Ahol pedig sztárok koncerteznek, ott az extrém kérések sem ritkák.

Sokszor olvassa az ember, hogy egy-egy híresség milyen extrakérésekkel áll elő, ha valahova ellátogat, fellép, koncertet ad. Ezeket a furcsa kívánságokat többnyire szerződésbe is foglalják, így van ez a Sziget Fesztivál szervezői és fellépői esetében is.

Ugyan a megállapodások részletei titkosak, mindig vannak kiszivárgott információk.

Azt már tudni lehet, hogy a két sztárfellépő, Dua Lipa és Justin Bieber 300-300 millió forintért jött el Magyarországra, és az is kiderült, hogy ebbe az összegbe Biebernek a szokásos 120 fős stábja helyett csak 70 fő fért bele.

Van olyan zenekar is a fellépők között, amelyik az öltözőjébe olyan photoshoppolt képet szeretne, melyen vagy a zenekar, vagy annak egy tagja egy ágyban fekszik egy általuk kiválasztott hírességgel. Vannak egyszerűbb kérések is, mint egy bakelitlemez, vagy egy különleges borválogatás.

Korábban is voltak extrém kérések a Szigeten: ilyen volt Marilyn Manson éjfekete mobilvécéje, amit sosem használt, Robbie Williams saját edzőterme, ahova aztán sosem tette be a lábát, és az is kiderült, hogy csak kiváncsiságból rakatta a szerződésbe, mert érdekelte, vajon megkapja-e, Snoop Dog pedig fél kiló marihuánát szeretett volna az öltözőjébe a szervezőktől - írja a Bors.