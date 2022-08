Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)Kifejezetten energikus időszakra számíthatsz. Ismét magabiztos leszel, és a véleményedhez is jobban ragaszkodsz, mint korábban. A szerelemben bármilyen nehéz helyzetből is kell újra talpra állnod, az égiek minden támogatást és erőt megadnak, hogy újra érezzétek a régi vágyat. Munkahelyeden a fölösleges vita helyett a szorgos munka és a türelem lehet a fegyvered.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)A bolygók szerint ez a hét jóval nyugalmasabban alakul, mint amilyen az előző volt. Uralkodó bolygód, a Vénusz is jelzi, hogy nyitottabb leszel az örömökre, a szórakozásra, és több lehetőséged nyílik majd erre. Ha még keresed a párodat, ne hagyd, hogy a régi rossz tapasztalatok, csalódások elvegyék a kedved a párkereséstől, hiszen most szárnyai alá vesznek téged az égiek...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)A Mars a jegyedbe lép a héten, amelynek köszönhetően egyre erősebb benyomást teszel másokra. Ez nagyszerű alkalom új terv elindításához is. Most nemcsak jól és sokat dolgozol, de azt megfelelő formában el is tudod ismertetni a külvilággal. Ez pedig hozzájárulhat jó hírneved emeléséhez is. Ha azt hiszed, a hallgatás aranyat ér, most bizony nagyot tévedsz: párod nem tud olvasni a gondolataidban. Mondd el egyértelműen mindazt, ami a lelkedet nyomja!

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)Az anyagiak miatt többet aggodalmaskodsz ezen a héten. Hidd el, hogy mindent időben meg tudsz oldani! Ha még magányos vagy, hirtelen robban be a szerelem az életedbe, és el sem hiszed, hogy ez a csoda éppen veled történik meg. Bizony, akkor jön a szerelem, ha nem görcsölsz rajta. Munkahelyeden vitás helyzetbe keveredsz. Ne dühből érvelj, azzal most nem mégy sokra!

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A Vénusz és a Jupiter beragyogja a szerelmi életedet. Munkahelyeden viszont meddő vitába keveredhetsz. Mindig is az igazság bajnoka voltál, de mostanában még inkább olyan hangadó lettél, aki a kollégáiért harcol. Mégis, most rájössz, vannak dolgok, amikért nem érdemes küzdeni. Főleg, ha azt kollégák sem akarják.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

A Vénusz és a Jupiter a szerelmi életedben és a pénzügyekben is szerencsés lehetőségeket jelez. Ha még keresed a párodat, elérkezett az a pillanat, amikor összehozhat a sors az igazival. Az otthon nyugalmas és a család összetartása is kiemelten fontos ezen a héten, most sokat teszel azért, hogy ezt megteremtsd.

